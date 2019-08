Limogé de la sélection masculine de basket : ‘’Adidas’’ déballe ! Quelques jours seulement après son limogeage de la tête de l’équipe nationale masculine de basket, Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’ a fait face à la presse ce vendredi pour livrer sa part de vérité sur cette affaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

«Je suis resté 8 mois sans salaire sur 18 mois. Durant tous ces 18 mois, je n’ai jamais eu de contrat », a d’emblée précisé Abdourahmane Ndiaye.

Et de poursuivre, « Lundi soir, on (le président de la FSBB) m’appelle pour me proposer un contrat de deux ans et trois mois. Pendant les 2 ans, c’est 15 millions et les trois mois c’est-à-dire avant et pendant le Mondial ce sera sous forme de pigiste. J’ai accepté malgré tout mais, je décidé de remettre cela à mon avocat avant de signer. On est tombé d’accord sur le principe, j’ai vu mon avocat à 16h. Mais, ce qui est bizarre c’est comme si on m’a remis le contrat de Cheikh Sarr, l’entraîneur des Lionnes alors que je suis celui des hommes. Je voulais qu’on reformule la clause avec d’autres termes. Pourquoi mettre que je dois m’abstenir de faire des déclarations publiques qui pourraient ternir l’image de l’Etat Sénégal. J’ai décidé de ne pas signer cela car je suis digne »

« Cela faisait 5 mois que j’attendais, il (Me Ndiaye) me dit qu’il m’a appelé mais sans succès alors que je l’attendais depuis 5 mois. Je voulais qu’il enleve certains points pour continuer la collaboration et cela faisait un mois qu’il me demandait la liste. Je ne pouvais pas le faire parce que je voulais d’abord signer mon contrat avant tout. Il dit qu’il m’a envoyé un Mail le soir au moment où je dormais. Pendant ce temps là, il est allé chercher un autre entraîneur. C’est en faisant mes ablutions que ma femme m’a dit que j’ai été limogé. La liste a été changée le lendemain. »



