Limogeage de Cheikh Oumar Diagne : Le mouvement Mankoo Mucc salue la décision et met en garde contre les postures antirépublicaines Suite au limogeage de M. Oumar Diagne par décret présidentiel, le mouvement Mankoo Mucc a lancé un avertissement clair à toute personne tentée d’adopter une posture antirépublicaine.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Janvier 2025 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué signé par son président, Babacar Gaye, le mouvement a réaffirmé sa vigilance et son engagement à veiller au respect des Institutions, de l’État de droit et des valeurs religieuses du Sénégal. Cette détermination s’inscrit dans une démarche non partisane, centrée sur la sauvegarde des intérêts de la Nation.



Par ailleurs, Mankoo Mucc a rappelé son objectif : préserver la sacralité des Institutions sénégalaises et protéger l’héritage des Tirailleurs. Le mouvement reste attentif à toute évolution dans cette affaire, déterminé à défendre les principes républicains avec fermeté et responsabilité.



