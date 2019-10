Limogeage de Moustapha Kâ et Samba Ndiaye : Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly dépose deux questions orales à l’Assemblée nationale Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, membre de Bokk Gis Gis a déposé, ce jeudi, deux questions orales sur la table du président de l’Assemblée nationale, après les limogeages de Moustapha Kâ et Samba Ndiaye Seck, respectivement Directeur des Droits humains et Directeur de cabinet du secrétaire d’Etat à la promotion des Droits humains et de la Bonne gouvernance.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 13:44 | | 0 commentaire(s)|

« Nous voulons que le ministre de la Justice et celui des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur viennent nous expliquer pourquoi Moustapha Kâ et Samba Ndiaye Seck, ont été limogés », a dit le député sur la RFM.



Et de poursuivre, « nous voulons qu’ils viennent nous dire ce qui se trouve réellement dans ce rapport que le Sénégal a présenté à Genève ».



Moustpha Kâ et Samba Ndiaye Seck ont été démis de leurs fonctions lundi, après une rencontre avec le ministre de la Justice. Il leur est reproché d’avoir pris des engagements au nom du Sénégal pour la ‘’réhabilitation’’ de Karim Wade et la réparation du ‘’préjudice qu’il a subi’’.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos