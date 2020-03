Limogeage de Socé Diop Dionne : Hélène Tine parle de ‘’nétkobandoumisme’’ Il ya eu deux poids deux mesures dans le limogeage de Socé Diop Dione de son poste de Directrice de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (Acbep). C’est l’avis de l’ancienne député Hélène Tine ; invitée de l’émission Grand Jury de la Rfm, ce dimanche.

« Quand le gestion d’une femme n’est pas exemplaire, c’est normal qu’elle soit sanctionnée, voire relevée de ses fonctions. Mais en ce qui concerne le limogeage de Socé Diop Dione, elle n’est pas la seule à avoir été épinglée. On dirait qu’il y a du nétékobandoumisme dans ces sanctions prises », a-t-elle dit, soulignant que d’autres qui ont été épinglés par l’Ofnac ont plutôt été protégés, faisant allusion notamment à l’ancien directeur du Cod, Chekhou Oumar Hann.

