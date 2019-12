Limogeage de commissaire de la police centrale : un expert en sécurité trouve la mesure excessive Le commissaire divisionnaire, Bassamba Camara, expert en sécurité, trouve excessive la décision de relever le commissaire de la police centrale de Dakar, juste deux mois après sa nomination.

« Il a été nommé, il n’y a même pas deux mois et on le relève. Il n’a même pas été installé officiellement, je trouve que c’est une mesure excessive. Cela est certainement lié à l’affaire Guy Marius Sagna, mais je pense que dans cette affaire, il faut situer les responsabilités », a-t-il dit sur la RFM.

Et de poursuivre, « ce n’est pas la première fois. Il y a eu l’affaire des thiantacounes. Un fois un malade mental a jeté une pierre sur le cortège présidentiel etc. à chaque fois le commissaire de la police centrale est relevé ».



