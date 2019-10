Limogeages au ministère de la Justice: les révélations de Me Malick Sall Le ministre de la Justice, Me Malick Sall y est allé de ses révélations après l’affaire de la réhabilitation de Karim Wade et les limogeages des deux magistrats, Moustapha Kâ et Samba Ndiaye Seck. Dans un entretien accordé à "L’Observateur", le Garde des Sceaux revient sur son entretien avec le président de la République après les faits.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|

« Le président n’était pas content et c’est normal. Il m’a dit qu’il en a entendu parler, mais il pensait que c’était un « Fake news ». Je lui ai dit que malheureusement, c’est la réalité. On n’a pas dormi cette nuit-là », affirme-t-il.



Selon Me Malick Sall, il fallait réagir tout de suite, après la vérification des faits, puisque, dira-t-il, les gens d’en face ne sont pas toujours animés de bonne foi.



« Je ne les condamne pas. Quand on est dans une mauvaise situation, on a le droit d’utiliser tout ce qu’on peut pour se sortir de là », déclare le ministre de la Justice, soulignant que si cette information sur une éventuelle réhabilitation de Karim Wade n’avait pas été démentie, ses avocats en auraient tiré les conséquences pour dire que c’est la position définitive du Sénégal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos