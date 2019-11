Limogeages de Kaba et Diakhaté : Jean Paul Dias rame à contre-courant et parle d’'encasernement' Jean Paul Dias ne cautionne pas les limogeages de Sory Kaba et de Moustapha Diakhaté au nom d’une certaine discipline de parti.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2019 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

« La discipline de parti, j’en ai souffert lorsque j’étais dans mon ancien parti (le Pds). Ça, c’est de l’encasernement, pas de l'indiscipline de parti. Pour qu’on puisse parler de discipline de parti, il faut que le parti ait pris une décision officielle lors d’un congrès ou autre. Lorsqu’on va à contre courant de cette décision, on n’a pas respecté la discipline de parti. Je ne vois pas où le parti a pris une décision officielle s’imposant à tous », a-t-il martelé dans l’émission Objection sur Sud Fm.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos