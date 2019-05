Limogée du CESE: Aminata Tall brise le silence Après 6 années à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Tall a été démise de ses fonctions par décret présidentiel de Macky Sall. Alors que ses militants, fâchés de la décision de Macky, organisaient une assemblée générale extraordinaire à son quartier général à Diourbel, l’ex-maire de ladite région leur a délivré un message de paix et les a rappelés au calme.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 18:43 | | 1 commentaire(s)|

L’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (Aeme) qui a délivré le message de la désormais ex-présidente du Cese. «Aminata Tall m’a chargé de vous demander de rester calmes, d’être sereins et à davantage de retenue. Elle vous rappelle que ce qui est arrivé entre dans le cours normal des choses, dans la marche d’un Etat. C’est ainsi que fonctionne un Etat. Mais elle vous promet que votre tristesse d’aujourd’hui se transformera très bientôt en joie collective», déclare Saër Diop dans Seneweb.



«Le président Macky Sall connait bien qui est Aminata Tall. Qui plus est, Macky Sall sait bien qui sont capables de diriger ce pays et ceux qui sont capables de l’accompagner pour gérer ce pays. Ce qui est sûr, c’est que Macky Sall est conscient de l’appui et de l’accompagnement d’Aminata Tall et le rôle qu’elle a joué, mais aussi de tous les efforts consentis à ses côtés pour la bonne marche de notre pays», poursuit Saer Diop.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos