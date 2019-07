Limousine du président en feu : “Des têtes vont tomber”, avoue Ibrahima Ndongo

Selon l’un des anciens responsables du Parc automobile de la présidence des “tètes vont tomber” pour déterminer les causes de cet incident de la Limousine présidentielle, dont le chef de l’Etat a ordonné une Enquête. Le Palais est actuellement aux aguets. La justice s’est s’auto-saisie sur cette affaire prise très au sérieux par les Sénégalais.



Et deja previent Ibrahima Ndongo, expert en transport et sécurité routière (non moins l’un des anciens responsables du Parc automobile de la présidence ) : “Il y a beaucoup de zone d’ombre dans cette affaire. Et l’enquête commanditée par le président de la République va révéler beaucoup de choses et des têtes vont tomber. Ce véhicule n’a pas été commandé export destination Sénégal”,renseigne L’Obs.



Un véhicule pas destiné à Rouler au Sénégal



Mieux encore, il explique que “Les véhicules n’ont pas la même destination. Il y a des voitures destinées à l’Europe, à l’Afrique, entre autres. Mais ce véhicule présidentiel n’était pas destiné à rouler au Sénégal. Sinon, le Carter ne pouvait pas se casser sous l’effet d’un léger choc sur un dos-d’âne. Outre, tous les véhicules de Mercedes livrés au Sénégal, sont équipés de tôle de protection. Alors que cette plaque de protection du véhicule est battle-rite et non en tôle métallique”, a expliqué Ibrahima Ndongue qui en bon connaisseur, jure la main sur le cœur, que la voiture “PR”est irrécupérable où presque…



Des jets d’eau à la place des extincteurs



“Parce qu’au lieu d’utiliser des extincteurs à poudre pour éteindre le feu, les secouristes ont utilisé des jets d’eau. Ce qui n’est approprié pour un équipement électronique”, a-t-il regretté… Achetée à 650 millions Fcfa, la Mercredes Maybach S600 blindée a foulé le sol Sénégalais, il y a juste 7 mois.

