Limousine présidentielle: Le Procureur ouvre une enquête Le Procureur de la République a ouvert une enquête, suite à l’affaire de la limousine présidentielle qui a pris feu, mercredi à Nguéniène lors des obsèques d’Ousmane Tanor Dieng, selon "Le Quotidien". Le dossier est confié à la Police judiciaire et aucune piste n’est écartée selon la même source. Le chef de l’Etat, lui-même, a exigé une enquête et a déjà convoqué, à Dakar, un responsable de la société belge qui avait travaillé à blinder la Mercedes du Président.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019



