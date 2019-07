Limousine présidentielle: Macky Sall exige une enquête, un responsable d'une société belge convoqué à Dakar Le Président Macky Sall exige une enquête après l’affaire de sa limousine qui a pris feu, mercredi, à Nguéniène. Selon "L'Observateur" qui donne l’information, le chef de l’Etat a également convoqué un responsable de la société belge, Carat Duchatelet, qui est d’ailleurs arrivé, hier, à Dakar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

La société belge avait aménagé et blindé la Mercedes Maybach S600, achetée, il y a sept mois seulement, et utilisée seulement à deux reprises par le Président. La première fois, le 2 avril 2019, lors de la cérémonie de sa prestation de serment, à Diamniadio. La deuxième fois, le 4 avril, lors du défilé marquant la fête de l'Indépendance.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos