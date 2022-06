Linguère / Avec des élèves à son bord : Un véhicule 4x4 se renverse, faisant un mort

Un véhicule 4x4 L 200 de la société « C3S », transportant des élèves et lycéens, s’est renversé faisant plusieurs blessés dont l’un a succombé par la suite, a appris « Le Témoin » quotidien. Les victimes ont toutes été évacuées à l’hôpital de Dahra-Djolof. L’accident s’est produit hier mardi à 7h 35, entre Sagatta Djolof et le village de Khataly.



Les élèves et lycéens âgés entre 9 et 18 ans se rendaient à l’école lorsqu’ils ont été pris en auto-stop par le chauffeur de la camionnette, soucieux de leur long chemin (2 et 3 km), entre leur village et leurs établissements.



La bonne âme qu’il était, ramassait les enfants par groupes en bordure de route. Hélas, sans doute un excès de vitesse a provoqué le renversement du véhicule pick-up, ayant une profonde cabine dans laquelle s’étaient entassés les enfants. Aussitôt après l’accident, toutes les autorités médicales, académiques et politiques du département de Linguère, se sont rendues sur les lieux du drame.