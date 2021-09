Linguère-Matam / Un "wopouya" se renverse: 02 morts et 11 blessés Un grave accident mortel s’est produit ce samedi 18 septembre vers treize heures sur la route Linguère-Matam à hauteur du village de Nakara.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 07:21 | | 0 commentaire(s)|

Un « Wopouya » qui revenait du marché hebdomadaire de Nakara (Ranérou) pour se rendre à Barkedji (Linguère) s’est renversé suite à l’éclatement de l’un des pneus du véhicule.



Le bilan fait état de 02 morts et 11 blessés. Les deux corps sans vie et les onze personnes blessées ont été acheminés à l’hôpital Magatte Lô par les sapeurs-pompiers de Linguère.



La gendarmerie de Ranérou a ouvert une enquête.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos