Linguère: Trois Asp déférés au parquet régional de Louga

Dans le département de Linguère, des éléments de l'agence d'Assistance à la sécurité de proximité (Asp) ont joué aux gendarmes avant d’être arrêtés. Selon l'Evidence, Les trois agents de sécurité et de proximité (ASP) en service à la brigade de la gendarmerie ont été cités dans une affaire d'arnaque liée au chanvre indien. Il s'agit de K. Thiam , O. Ndiaye et G.S.



Selon les radars du journal, les présumés arnaqueurs auraient fait une descente inopinée le dimanche 20 avril 2019 chez un présumé dealer résidant au quartier Abattoirs, pour y mener une opération de fouille. Une importante quantité de chanvre indien et une importante somme d'argent ont été trouvées par le trio d'Asp, lit-on dans les colonnes de l'Evidence.



Au lieu de se rendre à la brigade, les agents de sécurité de proximité (ASP) ont tenté d'étouffer l'affaire dans la plus grande discrétion et ont préféré s'emparer de la somme et d'emporter le chanvre indien chez eux sans informer la tutelle. Le propriétaire, Laobé se sentant arnaqué, a déposé une plainte auprès du procureur près le tribunal régional de Louga. Arrêtés, les agents de sécurité et de proximité ( Asp) ont été présentés au procureur et seront jugés le 8 mai prochain.

