Linguère : Un homme égorge son cousin

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mai 2020 à 09:09 | | 0 commentaire(s)|

La population du village de Tessékéré situé dans le département de Linguère s’est réveillée dans la douleur et la consternation.

En effet ; Thierno Sow, 20 ans, a égorgé son cousin Moussa Sow (18 ans), informe Igf. Qui ajoute que les faits ont eu lieu hier mardi.



Selon le journal Le Temoin tout est parti d’une banale dispute entre les deux bergers qui a viré au drame. Une bagarre au cours de laquelle Moussa Sow aurait taxé les vaches de Thierno Sow de « maigres », faute d’aliments.



Armé d’une machette, il a surpris son cousin, le terrasse, lui passe son arme au cou et lui tranche la gorge. Il meurt lors de son évacuation à l’hôpital. Le meurtrier a été arrêté par la gendarmerie.





