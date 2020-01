Linguère : Un talibé ligoté et battu à mort par son maître coranique Un talibé a été ligoté et battu à mort par son maître coranique, à Linguère, dimanche dernier, dans un daara, selon Iradio, citant Médiapost.com. Le corps de l’enfant âgé de 11 ans a été acheminé à l’hôpital Maguette Lô de Linguère. L’autopsie pratiquée sur le corps, a conclu à une mort par traumatisme crânien, indique la même source. La brigade de gendarmerie de Linguère a interpellé le maître coranique, responsable du daara, qui devrait être déféré, ce mardi. Ce drame qui intervient à peine plus d’un mois, après l’affaire de Ndiagne.

