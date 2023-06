Linguère : Une dame verse du café chaud sur le dos et le visage de sa co-épouse

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2023 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Cela s’est passé à Mbaye Awa, une localité de la commune de Mboula, dans le département de Linguère. En effet, il s’agit de deux co-épouses Dado Mbengue et Batta Kane qui se sont battues.



D'après le récit de "Rewmi", la dame Dado Mbengue, âgée de 29 ans, a versé du café chaud sur le dos et le visage de Batta Kane, âgée, elle, de 26 ans. Selon nos sources, tout est parti de la blessure causée par Batta Kane au visage de Dado Mbengue, le lundi matin. Très remontée, Dado Mbengue n’a trouvé d'autre solution que de verser du café chaud sur la visage de Batta Kane, le lundi soir.



Gravement brûlée au deuxième degré, Batta Kane a évacuée au centre de santé de Dahra Mbayene, où il lui a été délivrée un certificat médical de 15 jours. Une source sûre nous apprend que la famille tentait de régler l’affaire à l’amiable, mais c’était sans compter un membre de la famille de Batta Kane, qui a catégoriquement refusé.



Ainsi, la mise en cause Dado Mbengue qui se trouve actuellement à Dakar, a été immédiatement convoquée à la brigade de gendarmerie de la localité (Yang Yang), où l’enquête suit son court normal.



En attendant, cette affaire de coépouses alimente les discussions dans les chaumières du Djoloff.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook