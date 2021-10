Linguère: Une mère de famille de 35 ans, s’est donnée la mort par pendaison Une dame du nom de Diakhou Diop, âgée de 35 ans et mère de 3 enfants, s’est donnée la mort par pendaison dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 octobre dernier, au village de Loumbi, Commune de Dodji, département de Linguère.





Rédigé par leral.net le Lundi 11 Octobre 2021 à 17:06

Le mari, dit-on, a passé la nuit en plein air dans l’enceinte du domicile conjugal, laissant son épouse seule dans la chambre avec ses enfants.



C'est ainsi, à son réveil, qu'il découvre son épouse morte, pendue à une poutrelle de la toiture. Elle s’est servie de son foulard pour se pendre.



Sa dépouille a été acheminée au poste de santé de Dodji par les sapeurs-pompiers de Linguère. Et, la gendarmerie a ouvert une enquête.



