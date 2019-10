Lionel Messi désigne son attaquant favori de tous les temps Le meilleur attaquant de tous les temps selon Lionel Messi n’est nul autre que Ronaldo Nazario. Le Brésilien, qui a joué pour le Barça et le Real Madrid, a longtemps été classé parmi les plus grands joueurs dans l’histoire du football.





«Ronaldo Nazario était un phénomène. De tous les attaquants que j’ai vus, il était le meilleur. Il était incroyable», a déclaré Messi lors d’un entretien avec TyC Sports.



L’Argentin a rejoint Barcelone en 2001 et a fait son apparition pour l’équipe senior en 2003. Il se souvient comment Ronaldinho l’a aidé à devenir un grand joueur.



«Ronaldinho m’a beaucoup aidé. J’ai rejoint le club à 16-17 ans. J’étais entouré des géants du football et cela me faisait peur. Mais il m’a encadré et m’a aidé à me sentir à l’aise. Sur le terrain, je l’observais toujours mais nous n’avons pas eu beaucoup d’années d’ensemble. En plus, on ne jouait pas autant à l’époque. J’aurais aimé jouer plus avec Ronaldinho».





