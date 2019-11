Lions du Sénégal : Naby Sarr veut faire plus que son père Naby Sarr, s’est entraîné pour la première fois avec les Lions du Sénégal, hier lundi, au stade Lat-Dior de Thiès. Le fils de l’ancien international, Boubacar Sarr a dit vouloir faire plus que son père.

« C'est chaleureux, cela fait plaisir, c'est tout un peuple qui est derrière nous, cela va nous permettre de faire un bon résultat. Il y a de très bons joueurs, je suis heureux d'intégrer ce groupe de bons joueurs. C'est un groupe de qualité et je pense qu'on peut faire de bonnes choses », a notamment confié le fils de l’ancien joueur du Psg à Wiwsport. .

« Quand on est fils de quelqu'un on vous attend forcement. J'essayerai de faire plus que lui (Boubacar Sarr Locotte). Je viens en tant que Lion de la Téranga, si le coach me fait jouer comme arrière gauche je jouerai arrière gauche, s'il me met dans l'axe, j'y serai et si je dois être sur le banc, je serai sur le banc, il n'y a pas de problème moi je serai à la disponibilité », a-t-il ajouté.



