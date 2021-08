Listes électorales: La DAF et les commissariats pris d’assaut

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 14:43

Les inscriptions sur les listes électorales, pour participer aux élections locales de janvier 2022, connaissent un engouement. Les jeunes ont pris d’assaut la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) du ministère de l’Intérieur et les commissariats de police pour se faire confectionner une carte nationale d’identité (CNI).



D’après L’Observateur, à la Direction de l’Automatisation des Fichiers, plus de 4700 CNI sont produites par jour compte tenu des centres d’enrôlements hors réseau.



La révision exceptionnelle des listes électorales, qui a démarré le samedi 31 juillet, prend fin mardi 14 septembre 2021 sur l’ensemble du territoire national.



