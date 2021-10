Listes non publiées / Hakim Diop,UCS: "Avec Augustin Senghor, on ne peut parler de transparence en ce qui..." La gestion du fichier électoral est remise en question à Gorée car la publication des listes électorales qui devrait se faire depuis jeudi dernier n'est toujours pas faite.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 06:17 | | 0 commentaire(s)|

Selon Hakim Diop représentant du parti UCS Gorée, "le Maire Augustin Senghor reste introuvable et cette lenteur causerait d'énormes problèmes à la Commune. Et cela remet en cause la transparence de sa démarche", avoue ce dernier.



Joint au téléphone par la rédaction de Leral, Hakim Diop est revenu sur les conséquences de ce retard car selon lui, " jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à distinguer les inscrits ,les non-inscrits ,et les rejets pour pouvoir faire leurs recours à temps", s'indigne-t-il.



Il poursuit en relatant que le maire demeure introuvable et regrette cette situation amèrement, ce qui est inconcevable pour une commune comme Gorée.

