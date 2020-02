Litige: Pape Alé Niang réagit à la menace de plainte de Cheikh Oumar Hanne

Réagissant à la publication du livre de Pape Alé Niang intitulé : « Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud », l’ex directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar avait crié au mensonge et au chantage. Par conséquent, Cheikh Oumar Hanne, avait annoncé une plainte contre Nafi Ngom Keïta et Pape Alé Niang. Seulement, le journaliste n’a toujours pas reçu de notification.



« Nous sommes dans un Etat de droit. Cheikh Oumar Hanne a le droit de porter plainte. Mais jusqu’au moment où je vous parle, je n’ai pas reçu une quelconque notification de plainte venant de sa part », informe l’invité de la rédaction de la Dtv, de ce lundi.

