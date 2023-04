Litige à la cité Gadaye et arrestation de Babacar Fall : Retour sur une affaire rocambolesque aux multiples ramifications Les habitants de Cambérène, souteneurs Babacar Fall dit Mbaye dans l’affaire qui l’oppose au Collectif de Gadaye, ont retracé les faits. D’après eux, les membres du Collectif ont servi à M. Fall une requête de contrainte par corps, pour qu’il paye les 335 000 000 F CFA auxquels ils avaient renoncé. Ils exigent sa libération et la restitution de ses biens.

La population de Cambèréne se mobilise pour la libération de Babacar Fall dit Mbaye Fall. Suite à la violente manifestation d’avant-hier, ce vendredi, ils ont organisé une conférence de presse pour apporter des clarifications sur la situation de Gadaye. Les souteneurs de Mbaye Fall expliquent que ce dernier a d’abord acquis 9 ha des mains de la famille Diop de Yeumbeul, en 2001, auprès d’un notaire. Ensuite, il a acquis 4 autres ha. Ce qui fait au total 13 ha. “Il a réalisé des constructions sur les mêmes terrains, financées par la Banque de l’habitat. Et avant qu’il n’entame les 4 ha, des prédateurs ont formulé des soi-disant procurations pour d’autres gens à de vils prix”, explique le porte-parole Seydina Issa Laye Diop.



Ainsi, par courrier constitutif d'une plainte pour occupation d'un terrain appartenant à autrui et pour opposition à des travaux autorisés par l'administration contre les membres du Collectif de Gadaye, Babacar Fall avait sollicité du Parquet leur traduction devant la justice. La plainte a été enregistrée sous le numéro 16 037 en date du 8 octobre 2019. Cependant, considérant qu'elle relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Pikine, le Parquet de Dakar leur avait transmis la plainte



“Le dossier disparaissait et nous obligeait à reformuler une autre plainte enregistrée au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Pikine sous le n° 3554 du 10/06/ 2020 pour escroquerie à jugement et occupation illégale d'un terrain appartenant à autrui. La plainte a été transmise à la DSCOS sous le n° 1415 du 12/06/2020 pour enquête préliminaire. Constatant le retard dans le traitement de la plainte, Babacar Fall a servi une citation directe aux membres du Collectif de Gadaye pour escroquerie au jugement”, renseigne M. Diop.



Par citation directe en date du 10/06/2015, le Collectif de Gadaye a attrait Babacar Fall et autres devant la chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar pour destruction de construction appartenant à autrui et escroquerie à un jugement.



Le Tribunal par Jugement Correctionnel n°1061/2017 du 14 Septembre 2017 a relaxé Babacar Fall des chefs de faux et usage de faux dans un document administratif et d'escroquerie à jugement, pour entendre le condamner pour destruction de constructions appartenant à autrui, en le condamnant aussi au paiement de diverses sommes pour les différentes parties civiles.



“Quand les soi-disant victimes ont reçu la sommation de la DSCOS sur instruction du préfet, ils ont commencé à construire la nuit ou pendant les jours de fête”, explique Seydina Issa Laye Diop.



Ainsi, selon lui, c’est ce qui a abouti aux instructions reçues par la DSCOS pour détruire. Mais les “victimes” se sont plaintes au niveau du Tribunal. Babacar Fall a été condamné à payer des sommes d'argent (335 millions F CFA) de réparation à 123 membres du collectif de Gadaye qui en compte 253 déclarés. Les dirigeants ont demandé et obtenu des autorités des parcelles à la place de l’argent. Les choses traînant, M. Fall avait accepté de signer un protocole.



“Il ne refuse pas de les payer. Mais, il faut qu’il puisse exploiter ses terres. Les services domaniaux l’ont convié à un accord tripartite entre lui les services domaniaux et les victimes pour céder une partie de ses 4 ha à leur profit moyennant un remboursement par l’Etat d’une superficie plus grande. Malheureusement, cet engagement n’a pas été respecté pour que Mbaye Fall puisse entrer en possession de ces promesses”’, explique M. Diop.



Selon lui, entre-temps, des autorités au plus haut niveau ont établi des baux sur l’assiette. Chaque fois que M. Fall commence des travaux, il est empêché. Aujourd’hui, les populations de Cambérène demandent aux autorités d’intervenir, de s’enquérir de la manière la plus claire sur ce dossier pour restituer à Mbaye Fall ses terrains.



“Toutes ces décisions de justice sur le paiement des intérêts civils ont été prises sur la base de factures fictives présentées par les prévenus. Ces factures présentées ressortent des incohérences, tant sur les dates, mais aussi sur les lots visés en différence avec ceux mentionnés dans les actes de cession. Certaines des indications données sur les constructions par certains prévenus sont fausses et mensongères comme le démontrent les images satellites”, soutient Libasse Samb, l’autre porte-parole du jour.



“Parmi les prévenus, d'aucuns n'existent pas, tout comme des lots qui n'existent pas, ou des numéros de lots qui diffèrent entre la liste versée aux débats dans les décisions précédentes et les actes de cession”, poursuit-il.



Dans cette affaire, une première audience a été fixée au 14 février dernier avant d'être renvoyée au 11 avril prochain. “Se sentant concerné, les dirigeants du Collectif de Gadaye ont voulu faire chanter Babacar Fall pour qu’il retire sa plainte, ce qu’il a refusé. Ils lui ont alors servi une requête de contrainte par corps pour qu’il paye les 335 000 000 F CFA auxquels ils avaient renoncé.



Ce qui arrange doublement Babacar Fall qui a accepté de payer, ce qui rendra le protocole nul et lui permettra de retrouver la totalité de son terrain. En outre, il pourra faire condamner ces délinquants aidés par certaines autorités administratives”, soutient la population de Cambérène

