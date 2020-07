Litige foncier: Ndingler rejette la proposition de Babacar Ngom et menace…

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juillet 2020 à 20:45 | | 0 commentaire(s)|

Le litige foncier opposant Babacar Ngom aux populations de Ndingler est loin de connaitre son épilogue. Ces dernières, en conférence de presse ce dimanche ont rejeté la proposition de Babacar Ngom.



Ainsi, fixant un ultimatum au gouvernement, elles demandent la restitution définitive de leurs terres. «Si Macky Sall a pris la décision de nous exproprier au profit de Babacar Ngom, c’est son problème. Mais qu’ils sachent que notre position n’a pas changé et nous ne cédons pas ces terres que nous avons héritées de nos parents et grands-parents.



Nous leurs avons donné un ultimatum de 48 heures. Ce lundi, nous allons récupérer nos terres pour les cultiver. Quels que soient ceux qui s’y trouvent, qu’ils soient gendarmes, policiers ou nervis», ont-ils promis.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos