Litige foncier à Diendé: la mairie accusée de s’adjuger plus de 50% d’un lot de3810 terrains Les populations de Diendé, dans le département de Sédhiou, ont manifesté contre leur maire, accusé de spéculation foncière et d’accaparement des terres. Selon leur porte-parole, Babacar Cissé, l’équipe municipale qui a lotissé 3810 terrains, a accaparé 50% de ces terres. Par ailleurs, a-t-il déclaré sur la RFM, « il a fixé les frais de bornage à des tarifs exorbitants, entre 100 et 125 000 francs CFA. Il a également exigé de laisser 100 mètres entre les terrains et la route. Des terrains qu’ils vont prendre et revendre plus cher ». Le maire de Diendé interrogé, n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos