Litige foncier à Guéréo : les populations dénoncent l’octroi de 384 hectares de terre à un Français A Guéréo, une localité de la commune de Sindia, les populations sont en colère après l’octroi de 384 hectares de terre à un Français, un certain Pascal, rapporte "L’Observateur". Ces populations ont arboré des brassards rouges, hier, pour dénoncer la gestion nébuleuse du foncier dans la commune de Sindia.

Lundi 25 Mars 2019

Les manifestants rappellent qu’à Ndombé, 364 hectares de terres ont été spoliés et 40 hectares ont été vendus à un colonel à Ngorya. 50 hectares ont également été attribués à un hôtel.



Aussi, tirent-ils la sonnette d’alarme et invitent-ils les autorités à se pencher sur le cas de Sindia.

