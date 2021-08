Litige foncier à Malika: Le Président Macky Sall régularise et soulage 3 500 personnes Leur dur et long combat n'a pas été vain. Ils ont enfin été récompensés de leurs efforts et de leur endurance. Il s'agit des membres de Collectifs des cités Abdoulaye Thiaw Laye, Maïmouna Bâ, Dialoubadigue, Natal Yendou, Xissga. Pendant près d’une décennie, ils se sont battus pour la régularisation de leurs titres de propriété. C’est chose faite maintenant.

Le président de la République a accordé à 3500 pères et mères de famille, leurs titres de propriété. Le regroupement des collectifs l'a fait savoir, à l'issue d'une assemblée générale tenue sur le site de Dialoubadigue.



Les terrains en question se situent Malika Vdn 3.



« C'est en 2012, après le passage de la Vdn 3, que des cadres du Cadastre et des Domaines ont voulu nous exproprier nos terres. Depuis lors, nous nous battons pour la régularisation. Ces terres, ce sont nos grands-parents qui nous les ont léguées. Nous avons adressé plusieurs correspondances au Président Macky Sall, sans succès. Lors de sa visite à Mbeubeuss, nous avons arrêté son convoi pour lui remettre une lettre recommandée. Dès réception, il a donné des instructions fermes pour que nous soyons régularisés. Depuis plus d'une semaine, nous travaillons avec le Domaine national sur la question pour notre régularisation. Le travail est sur la bonne voie », soutient Abdoulaye Sow.



Le président du regroupement des collectifs de poursuivre en expliquant: « Nous avons organisé cette séance de lecture de Coran pour prier pour le Sénégal et remercier le Président Macky Sall ».











