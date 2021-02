Litige foncier à Mbour: 4 responsables du collectif arrêtés

Les arrestations dans le litige foncier de Mbour 4 Extension de la commune de Thiès se poursuivent. Quatre (4) responsables du collectif des populations ont été arrêtés. Parmi eux, l'Imam Touré, un ressortissant malien, établi dans le quartier. Ce dernier est cité comme ceux qui ont le plus vendu illégalement des terrains dans cette zone.



Selon la Rfm (radio privée), les mis en cause sont fortement impliqués dans le lotissement irrégulier et d’autres ventes illégales de parcelles dans la forêt classée de Thiès. Leur arrestation a été possible suite à l’enquête menée par la Descos (Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol) de concert avec les autorités administratives.



En effet, beaucoup de familles qui habitent la zone ont déposé leur acte de vente au niveau de la préfecture pour se faire recenser suite à l’appel du Préfet de Thiès et ce, contrairement aux consignes données par les responsables du collectif. Cette stratégie a permis aux autorités en charge de l’enquête de situer les responsabilités.



D’autres membres du collectif, fortement impliqués dans cette affaire, ont pris la fuite. Les investigations se poursuivent pour situer les responsabilités.



Pour rappel, quatre (4) personnes ont été arrêtées dès le début de cette affaire. Il s'agit d'un géomètre, un gendarme à la retraite et deux courtiers. Ils sont poursuivis pour vente illicite des terrains de la forêt classée de Thiès.

