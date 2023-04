Litige foncier à Thiadiaye : Le maire Omar Youm détruit les vergers des agriculteurs

Juste à l'entrée de la ville, en venant de Mbour, sur les côtés gauche et droit de la route nationale, on voit à perte de vue les haies des vergers, constituées d’arbres en guise de clôture, détruites. Ces vergers qui constituent les principales sources de revenus de ces paysans, ont été détruits. Dans les champs, ces vieillards, dont le moins âgé a soufflé plus de 65 bougies, ont perdu l'espoir de vivre de leur investissement. Certains, choqués par la brutalité avec laquelle le bulldozer a détruit les clôtures en quelques minutes, ne pouvaient plus tenir sur leurs jambes, tellement ils ont été affectés.



A la veille de leur conférence de presse, une veuve qui a hérité de son mari un verger qui lui permettait de nourrir ses enfants et de subvenir à ses besoins, est tombée en syncope. En fait, elle ne pouvait pas supporter l’horrible scène qui venait de se produire sous ses yeux. Elle considère que son avenir s'est assombri, car n'ayant plus de source de revenus. Président de l'Apat, Ousmane Diop juge la décision de la mairie inqualifiable et inexplicable.



« Nos labeurs pendant des années d'investissement s'en vont comme de la fumée. C'est triste pour des vieillards de notre âge, qui ont investi sur la terre, après avoir servi l'État. Au moment où on parle de reboisement pour lutter contre les changements climatiques, à Thiadiaye, on fait du déboisement. Il n'y a aucun prétexte pour justifier un tel fait. Le maire devait tenir compte de nos préoccupations, malheureusement, il n'en a cure », peste l'ancien adjudant-chef de l'armée à la retraite.



À l'image de ses autres camarades d'infortune, le chagrin est le sentiment le mieux partagé. Très affecté et n'ayant plus que ses yeux pour constater cette situation, un vieillard jure devant Dieu que l'équipe municipale va le regretter. Tremblant de colère, le vieux Sène qui tient à peine sa canne, est complètement déboussolé. La voix tremblante de colère, il promet des représailles. Pourtant, indique Abdou Diouf Junior, membre du Collectif pour la Valorisation des Terres Paysannes (Cpvtp), un accord avait été trouvé entre la mairie et les agriculteurs.



« Malheureusement, l'autorité municipale l'a violé. Nous étions là pour assister à une rencontre qui réunissait la mairie et les agriculteurs afin de trouver un consensus. Avant de nous asseoir autour de la table, nous avions fait une visite du terrain pour que le maire puisse faire le constat. Ensuite, nous avons discuté et trouvé un accord. La mairie pouvait commencer le lotissement, mais ne devait pas toucher aux clôtures des vergers.



Le géomètre pouvait donc implanter ses bornes sans problème. A la fin du mois de mai, c'est-à-dire après la cueillette des mangues, l'équipe municipale pourrait procéder à la destruction des clôtures. Ceci allait permettre aux agriculteurs de faire la récolte et permettre à la mairie de faire son travail. Malheureusement, la municipalité n'a pas respecté ses engagements. Par conséquent, nous l'appelons à revoir sa position et à respecter ses promesses, car il n'est jamais trop tard pour bien faire », souligne Abdou Diouf, qui exhorte l'équipe municipale à respecter sa parole.



Sur ce site de 600 ha répartis en deux zones, la mairie a un projet de lotissement. L'objectif est de faire élargir la ville, surtout qu'avec la traversée de l'autoroute à péage, les activités économiques de la ville pourraient changer. Toutefois, l'équipe municipale a déshabillé Jean pour habiller Paul, en détruisant les vergers qui ont une valeur symbolique et économique pour les agriculteurs de la commune.













L'As