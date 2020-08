Litige foncier à Thiamène Pass: 4 hectares de terre à l’origine

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Août 2020 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

dans la Commune de Thiamène Pass, dans le département de Linguère, un individu du nom de Magatte Seck reproche aux autorités locales d’avoir fait main basse sur 02 hectares de sa parcelle. Or, la Commune lui avait attribué 04 hectares dans les règles de l’art.



D'après SourceA, suite à ses accusations, l’équipe municipale fait le mort et le sous-préfet de Sagatta botte en touche la version du plaignant.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos