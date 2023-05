Litige foncier à la Cité Sonatel de Zac Mbao: Les populations accablent un promoteur immobilier... Un litige foncier a opposé, mardi 09 mai, les résidents de la Cité Sonatel de Zac Mbao et un promoteur immobilier. Les habitants accusent ce dernier de vouloir construire sur une zone non aedificandi. Ils y voient la main de l’ancien ministre de l’environnement, Abdou Karim Sall.

« C’est une zone déclarée ‘’non aedificandi’’ par le maire de Mbao à l’époque où il servait en tant que ministre de l’environnement. Cette décision reste toujours d’actualité. Nous avons un droit et un devoir de regard sur cette zone de protection parce que c’est une garantie de notre bien-être social, de notre cadre de vie. Nous ne sommes pas et nous n’avons jamais été dans la circonscription administrative de Mbao », a déploré Abdou Lahad Diakhaté, membre du comité de gestion de la Cité.



« Si on ne prend pas garde et qu’on nous laisse continuer ces travaux, c’est toute la zone de Zac Mbao et Rufisque qui sera fortement inondée. Il n’y a même pas tergiversé là-dessus », a-t-il ajouté.



Venu s’enquérir de la situation, le maire de Rufisque-Oust dit avoir saisi la DSCOS et les autorités compétentes. Les populations, pour leur part, ont donné un ultimatum de quelques jours aux autorités pour régler ce problème avant de se faire entendre.

