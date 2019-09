Litige foncier aux Almadies : Me Moussa Bocar Thiam se retrouve avec un site de 1500 m2

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 09:39

L'ex-porte-parole adjoint du Parti socialiste (Ps), Me Moussa Bocar Thiam a renoncé à toutes ses plaintes déposées devant le Doyen des juges, concernant le litige foncier sur un terrain sis aux Almadies l’opposant au Président du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta.



D’après Les Echos, le dénouement heureux vient, suite à son audience avec le Directeur national des domaines, Mame Boye Diao. Ce dernier, l'avait reçu sur "instruction ferme" du Président Macky Sall.



L’actuel Maire de Ourossogui et nouveau membre de l'Alliance pour la République (Apr) a été attributaire d’un site de 1500 m2 à la place de son terrain.



