Litiges fonciers: Les autorités veulent stopper le phénomène

Mercredi 26 Août 2020

Les scandales fonciers défrayent la chronique depuis quelques temps au Sénégal. Les autorités veulent stopper le phénomène en sensibilisant les principaux auteurs des contentieux en l’occurrence les maires,informe L'As. A ce propos, le ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Gueye a coprésidé hier, avec son collègue de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, l’atelier de sensibilisation sur la gestion foncière et des ressources naturelles.



Plusieurs maires, notamment ceux du réseau des communes et villes vertes et écologiques du Sénégal(REVES) ont pris part à la rencontre. Il y avait aussi la présence de l’édile de Dakar, Soham El Wardini, le Directeur général de l’agence de la reforestation de la grande muraille verte, Aly El Aïdar entre autres. Oumar Guèye a souligné que l’atelier est une réponse à l’appel lancé par le président de laR épublique à l’occasion de la rencontre avec les élus locaux, pour l’accompagnement des maires particulièrement dans le cadre de la gestion du foncier. Par ailleurs, Oumar Guèye invite les collectivités territoriales à se mobiliser pour l’atteinte des objectifs du PSE Vert.

