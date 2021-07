Live sur Facebook à 17h ce samedi: Françoise Héléne Gaye, les révélations inédites sur Ousmane Sonko Lors de son séjour au Sénégal où elle a passé le plus clair de son temps à défendre la cause des femmes, en particulier celle de Adji Sarr, Françoise Héléne Gaye refait surface. En effet, elle sera en live ce samedi 24 juillet 2021 à 17h sur Facebook, pour dit-elle, faire des révélations inédites sur Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juillet 2021 à 07:20 | | 6 commentaire(s)|



