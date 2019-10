Liverpool: Alexander-Arnold victime d’injures racistes, un supporter sévèrement sanctionné Désormais en Angleterre, les attaques racistes seront sévèrement punies lors des matchs de championnat. Dans le souci de conserver les bonnes mœurs aux yeux de la fédération anglaise et des autres équipes, Manchester United est déterminé à lutter contre les attaques racistes dans son stade de Old Trafford.

Les dirigeants de Manchester United se sont montrés exemplaires et fermes envers un supporteur qui s’en est pris à Alexander-Arnold l’arrière droit des Reds de Liverpool.



Ledit supporteur dont l’identité n’a pas a été révélée a été expulsé à Old Trafford après avoir qualifié le joueur de Liverpool de “noir de merde” après la rencontre de premier league qui s’est déroulée dimanche dernier. Mais Manchester United n’en est pas resté là.



“Après notre enquête sur le présumé incident d’abus raciste dimanche, nous avons ordonné une interdiction indéfinie à la personne impliquée. Cette personne n’est pas la bienvenue à Old Trafford et nous voulons confirmer le fait que nous continuerons à prendre des mesures fermes contre n’importe quelle personne qui a participé à des abus racistes ou discriminatoires, que nous identifierons, que ce soit ‘en ligne’ ou lors de nos matches“, pouvait-on lire dans un communiqué du club mancunien.



Du côté du supporter sanctionné, aucune réaction n’a été observée pour l’heure. Peut-être ce dernier a décidé de respecter la décision prise à son encontre et ne compte pas la contester ou solliciter qu’elle soit revue.

