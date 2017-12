Liverpool - Gary Neville prend la défense de Sadio Mané”

A l’image de beaucoup de techniciens, l’ancien capitaine de Manchester United et de l’équipe nationale d’Angleterre ne comprend pas trop la situation du Sénégalais à Liverpool. D’autant qu’il pense que «Sadio Mané est toujours une vraie menace pour les adversaires de Liverpool. Neville souligne l’importance de Mané pour l’équipe de Liverpool, malgré le fait que Salah l’ait éclipsé ces derniers temps.



Sadio Mané commence à évoluer sous l’ombre de Salah cette saison, après que son impressionnant début de saison a été freiné par un carton rouge reçu lors de la défaite de Liverpool contre Manchester City à l’Etihad Stadium, en septembre dernier. Depuis son retour de suspension suite à cette exclusion, Sadio Mané n’est plus titulaire indiscutable à Liverpool.



Mais pour Gary Neville, aucune raison ne peut justifier son statut de remplaçant. «La saison dernière, Liverpool était coincé à chaque fois que Mané s’absentait», a déclaré Neville à Sky Sports. Selon ce dernier, «Liverpool a toujours besoin de la pénétration qu’il apporte. C’est l’une des raisons pour lesquelles Salah a été recruté afin de soulager un peu Sadio Mané qui était appelé à faire tout. Et quand je regarde Mané, il est toujours une énorme menace pour l’adversaire. Le rouge reçu à Man City l’a perturbé, mais Liverpool a toujours besoin du Sénégalais ».