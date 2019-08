Liverpool : Jamie Carragher préoccupé par le manque de repos de Sadio Mané Jamie Carragher admet qu’il est préoccupé par le manque de repos de Sadio Mané et estime que les performances de l’attaquant pourraient décliner pour Liverpool si on ne lui accordait pas une période de reprise. Mané a atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal cet été, mais a choisi de rentrer tôt à Liverpool et a disputé les trois matches de son club jusqu’à présent cette saison.

Mais Carragher a mis en garde Jurgen Klopp sur les dangers d’une utilisation excessive de Mané s’il ne se repose pas suffisamment. « Mané est devenu tellement important que Klopp est naturellement réticent à l’omettre et à le laisser se reposer », a écrit Carragher dans sa chronique du Daily Telegraph. Il a disputé 53 matchs en club depuis le début de la saison 2018-19. De tous les attaquants de la Premier League, seul Salah a joué plus de ses 4 515 minutes.



«La saison de Liverpool ne s’est terminée qu’en juin et il a ensuite disputé sept matches avec le Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations. «La finale s’est jouée le 19 juillet contre l’Algérie et pourtant, il était toujours impliqué dans le premier match de la saison de Premier League trois semaines plus tard contre Norwich City. «C’était similaire l’été précédent quand il avait disputé la Coupe du Monde et s’était ensuite éloigné de Liverpool en Amérique pour la Coupe des champions internationaux.

