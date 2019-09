Liverpool-Newcastle : Sadio Mané inscrit un doublé

Grâce à un doublé de Sadio Mané, Liverpool s’est repris (2-1) avant d’aller à la pause après avoir été mené par Newcastle, ce samedi, à Anfield, en match d’ouverture de la 5e journée de Premier League.



A gauche à 20 mètres, Robertson adresse un grand pont avec envie à Krafth avant de passer à l’angle gauche en retrait pour Mané. Le Sénégalais contrôle et ouvre son pied droit (28′). Le ballon finit sa course en lucarne. Dubravka est battu sur sa gauche (1-1).



Quelques minutes après, Atsu perd le ballon dans l’axe de son camp à 40 mètres. Firmino passe en profondeur pour Mané à droite dans la surface. Le Sénégalais est court mais en sautant, profite d’un contre et d’une bévue de Dubravka pour marquer dans le but vide (2-1) à cinq minutes de la mi-temps.



L’international sénégalais a donné la main à ses partenaires qui se sont finalement imposés par 3 buts à 1 sur une réalisation signée Mohamed Salah. Ils restent en haut du classement du championnat anglais.



