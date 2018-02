Liverpool - Sadio Mané: « Nous savons que nous pouvons battre n’importe quelle équipe du monde » Interrogé par skysports, Sadio Mane s’est prononcé sur l’esprit d’équipe et l’éthique que Klopp a installé au sein du groupe. Liverpool réalise de bonnes performances en championnat comme en Ligue des Champions.

Sadio Mané estime que les "Reds" sont capables de battre n’importe quelle équipe et de se diriger dans la bonne direction après plusieurs saisons « difficiles ».



« L’esprit d’équipe est bon et la confiance est là, donc je pense que nous sommes dans le bon tempo », a déclaré l’attaquant sénégalais.



« Chaque joueur est toujours très heureux de jouer les uns avec les autres, nous essayons toujours de nous entraider et nous travaillons en équipe. Je pense que c’est la puissance de l’équipe et le but de l’équipe: tout joueur aimerait jouer dans cette équipe », a-t-il expliqué.



« Nous sommes des garçons chanceux et nous allons continuer à essayer à travailler dur et à donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain pour continuer à essayer de gagner les matchs », a-t-il indiqué relevant que les difficultés connues naguère par Liverpool, sont « des choses qui arrivent à tous les clubs du monde ».



« Pour l’instant, nous sommes dans le bon chemin, tout est possible, je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés ces derniers mois. Nous savons que nous pouvons battre n’importe quelle équipe du monde. »

