Liverpool: Salah hué pour avoir refusé de faire une passe à Sadio Mané Mohamed Salah a été hué par les supporters de Liverpool, Dimanche pour avoir refusé de faire une passe à Sadio Mané, en meilleure position pour marquer du match qui opposait les Reds à Tottehnam.

L’égoïsme de Mohammed Salah a été beaucoup décrié ces derniers temps par les consultants de la Premier League.

Salah et Mané ont inscrit chacun 17 buts cette saison en championnat. L’attaquant sénégalais est très en réussite dernièrement et semble avoir ravi la vedette à son compère d’attaque.



