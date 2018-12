Liverpool creuse l'écart, Tottenham passe deuxième après la défaite de Manchester City Liverpool s'est baladé ce mercredi contre Newcastle (4-0) et compte six points d'avance sur Tottenham, nouveau dauphin des Reds après la défaite de Manchester City à Leicester (1-2).

Liverpool continue son sans-faute

Les Reds ont bien digéré Noël. Le leader de Premier League a tranquillement battu Newcastle, à domicile (4-0), grâce à Dejan Lovren, Mohamed Salah, Xherdan Shaqiri et Fabinho. Le défenseur croate a ouvert le score sur corner, en reprenant un ballon repoussé d'une demi-volée sèche (14e). Juste après la mi-temps, Mohamed Salah a provoqué un penalty qu'il a transformé (48e). La balade du leader s'est poursuivie ensuite, Shaqiri (79e) et Fabinho (85e), son premier but avec Liverpool) ayant alourdi le score.



Ce n'était que Newcastle en face, mais la maîtrise de Liverpool est impressionnante. Toujours invaincue dans le Championnat anglais (16 victoires en 19 matches), l'équipe de Jürgen Klopp passera deux tests face à Arsenal, le 29 décembre, et Manchester City, le 3 janvier.



Tottenham nouveau dauphin

Il ne fait pas bon affronter Tottenham. Trois jours après avoir inscrit six buts à Everton (6-2), les Spurs ont prouvé qu'ils étaient un candidat sérieux au titre en atomisant Bournemouth (5-0). Encore une fois, le trio Kane-Son-Erisken a fait des merveilles.

Son Heung-min a encore mis deux buts (23e, 70e), comme face à Everton. Christian Eriksen (16e) a ouvert le score, et Harry Kane (61e) et Lucas (35e) ont également marqué. La cinquième victoire de rang de l'équipe de Mauricio Pochettino, combinée à la défaite de Manchester City à Leicester (2-1), permet aux Spurs de passer deuxièmes.



Digne et Everton brillent

À Everton, c'est le yo-yo. Quelques jours après une grosse défaite contre Tottenham, les Toffees ont rebondi en battant Burnley (5-1) grâce, en partie, au Français Lucas Digne. L'ancien latéral gauche du PSG a inscrit un doublé : un coup franc (17e) et une frappe lointaine (71e).



Avant lui, Yerry Mina avait ouvert le score sur corner (2e). Gylfi Sigurdsson a également participé à la fête : il marque sur penalty (22e), avant d'offrir un but à Richarlison (90+3e). Le succès des coéquipiers de Kurt Zouma permet à Everton de repasser huitième. Burnley est dix-huitième, et premier relégable. Enfin, Cardiff (17e) et Crystal Palace (14e) n'ont pu se départager (0-0). Un peu plus tôt dans la journée, Fulham (19e) avait pris un bon point à Wolverhampton (1-1), dixième de Premier League. L'équipe de Claudio Ranieri n'est donc plus lanterne rouge.











L’Equipe.fr

