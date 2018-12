Liverpool est qualifié pour les 8es, Naples reversé en Ligue Europa En ballotage défavorable après sa défaite à Paris, Liverpool a battu Naples à Anfield pour se qualifier pour les 8es de finale derrière le PSG.

Liverpool, maître en son royaume



Il faudra se lever tôt pour venir à bout de Liverpool à Anfield cette saison. Hormis une incroyable parade sur un face-à-face avec Milik dans le temps additionnel, Alisson n'a quasiment rien eu à faire. La défense a éteint les quelques étincelles napolitaines, mais c'est collectivement que Liverpool a dominé. Ses attaquants ont pressé sans relâche et ont montré une réelle coordination avec les milieux de terrain pour mettre Naples dans l'embarras.



Difficile de sortir un joueur du lot, même si le début de seconde période de Jordan Henderson était impressionnant. Mohamed Salah, lui, a fait parler son talent tout au long du match. Il a même fait passer l'un des meilleurs défenseurs d'Europe, Kalidou Koulibaly, pour un vulgaire plot sur son but.



Naples, la marche était trop haute



Toujours fringuant mais jamais gagnant. Le Napoli était déjà séduisant sous Maurizio Sarri, et il l'est resté avec Carlo Ancelotti. Mais pour autant, Naples s'est de nouveau heurté au sommet européen dans un groupe relevé. Dries Mertens et Lorenzo Insigne n'ont jamais trouvé leur rythme en attaque. Allan a semblé anormalement dépassé au milieu du terrain.



Marek Hamsik a su orienter le jeu correctement par intermittences, mais il a manqué de la précision et de l'efficacité sur les quelques tentatives de jeu vertical de Naples, contraint par le pressing anglais. Mario Rui a été grandement à la peine face à Mohamed Salah. Kalidou Koulibaly a été intraitable... pendant une demi-heure. Anfield était trop grand pour le club italien, mais il sera un prétendant sérieux à la victoire finale en Ligue Europa.



