Livraison gratuite: L'outil de promotion le plus apprécié des clients Une enquête menée dans plusieurs pays où Jumia est présente, a démontré que la livraison gratuite est l'outil de promotion le plus apprécié par ses clients. A partir de ce constat, il était évident que Jumia puisse répondre à cette grosse attente de ses clients, en offrant la livraison gratuite d'abord, dans les grandes villes. Puis, ce sera le tour des villes intérieures.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mars 2022 à 07:37 | | 0 commentaire(s)|

Au Sénégal, la livraison gratuite est effective depuis le mois de décembre à Dakar. La gratuité, précise-t-on, s'applique sur les produits Jumia Express pour un minimum de commande de 5 000FCfa. Ce sont les produits qui sont stockés dans les entrepôts Jumia et qui sont livrés directement aux clients. Les délais de livraison sont rapides (24h maximum) et le choix de ces produits se fait, en respectant des critères de qualité stricts (une bonne notation client par exemple).



Ainsi, en visitant l'application, tous les produits éligibles sont tagués, Livraison gratuite pour faciliter sa reconnaissance dans le site et l'application par les clients. « Le programme est très bien accueilli par les clients. Nous avons remarqué une vraie hausse des commandes sur les produits Express, comparé aux autres produits. Les taux de conversion sont aussi meilleurs. D'ailleurs, nous encourageons nos meilleurs vendeurs à passer leurs produits en Jumia Express pour bénéficier de ce Uplift », dit-on.



Livraison gratuite effective à Dakar et bientôt à Thiès et Mbour. Pour le moment cette option est en phase test pour la livraison en 24h dans ces villes.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook