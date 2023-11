Livre : Mankeur Ndiaye réactualise ses 20 ans de diplomatie

Il y a cinq ans, l’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye, avait procédé à la cérémonie de dédicace de son livre intitulé «Diplomatie 20 ans à la Place ». Dans cet ouvrage, le brillant diplomate de carrière était revenu sur sa vie professionnelle, pour faire le récit, au long cours, de son itinéraire, relate "Le Témoin".



Pour l’auteur Mankeur Ndiaye, il s’agissait de non pas 20 ans sur place, mais 20 ans à la Haute Place de la diplomatie sénégalaise. Cinq ans après la parution, « Le Témoin » a appris que l’ancien Mankeur Ndiaye a réécrit et réactualisé le livre. Une nouvelle version contenant d’autres informations et d’autres témoignages, qui résument, en partie, l’expérience et la compétence de Mankeur Ndiaye en matière de diplomatie. Le livre « Diplomatie 20 ans à la Place » vient d’être réédité et, est disponible en librairie.