Livre bilan des 12 ans du Président Macky Sall : Le SEN de l’Apr exprime également sa profonde gratitude aux membres du comité de rédaction de l’ouvrage-bilan Le jeudi 29 août 2024, au siège de l'Alliance Pour la République, la Coalition Benno Bokk Yaakaar a partagé avec les Sénégalais d'ici et de la Diaspora au cours d'une importante cérémonie, le livre bilan des 12 ans du Président Macky Sall à la tête de l'état du Sénégal.

Cette cérémonie empreinte d'engagement et de détermination, marquée par une exceptionnelle mobilisation des jeunes, femmes responsables de Bby a été l'occasion de tracer à grands traits et avec éclat, les contours de l'action élogieuse de l'homme d'état de dimension exceptionnelle, le Président Macky Sall durant ses deux mandats.



C'est avec avec fierté et satisfaction que le Secrétariat Exécutif National de l'Alliance Pour la République (SEN) rend hommage à son Leader pour sa grande œuvre au bénéfice des Sénégalais, adresse ses chaleureuses félicitations à tous les responsables de BBY, de l'APR, à tous les responsables de partis et à toutes les Coalitions qui ont rehaussé de leur présence, ce moment historique dans la vie de BBY et de l'APR.



Le SEN exprime également sa profonde gratitude aux membres du comité de rédaction de l’ouvrage-bilan « Macky Sall : Macky Sall : 12 ans à la tête du Sénégal, pour ce travail accompli au nom de tous les compagnons de ce grand serviteur de la nation qui a eu à cœur, la transformation et l'émergence du Sénégal.



En effet, le livre apporte la preuve irréfutable de la transformation économique et sociale du Sénégal et la modernisation de ses institutions, à travers : - un cadrage budgétaire pertinent et porteur de croissance partagée, - des réformes audacieuses, qui ont renforcé la crédibilité et la respectabilité du Sénégal - des infrastructures modernes, de connexion et de mobilité collective, socles d'un développement harmonieux, - une politique de justice sociale ambitieuse, efficace - la définition d’un cap clair et stabilisé pour atteindre l’émergence avec une préoccupation d'équité territoriale et sociale - un ancrage définitif au Sénégal de la démocratie, la liberté d’expression et l’État de droit - et le rayonnement diplomatique du Sénégal.



Ce bilan qui a mis le Sénégal en expansion économique, est adossé sur des réalisations qui ont mis les bases du véritable développement, de la croissance inclusive et durable. Il s'appuie également sur des arguments irréfutables et des statistiques certifiées. Il restera incontestablement un legs utile aux populations qui sauront en exiger la consolidation des acquis et une source d'informations fiable sur les grands bonds accomplis par le Sénégal depuis le Yonou Yokute en passant avec méthode, pragmatisme et clairvoyance par le PSE et Liggeyal Euleuk.



En conséquence, le SEN exhorte tous les militants et responsables du Parti d'engager l'amplification et l'élargissement du partage du livre bilan, par des séances d'animation politique à tous les échelons du territoire national et de la Diaspora.



Par ailleurs, le SEN apporte son soutien résolu aux députés du groupe BBY qui, face aux manœuvres grossières, ont pris leur responsabilité en jouant leur rôle de garant de la crédibilité et du prestige de nos institutions républicaines De la même manière et avec la même détermination, le SEN exprime sa solidarité agissante et sans faille aux membres du CESE et du HCCT, qui poursuivent leur travail dans le respect du principe sacré de la continuité de l’État.



Nous le savons tous, le projet de loi rejeté par la commission des lois de l’assemblée nationale n’a d'autres objectifs que de : - permettre au PM de se défiler devant l’obligation de présenter sa DPG devant l'institution parlementaire, expression achevée de la représentation nationale, - jeter en pâture les députés qu'ils voudraient accuser de bloquer une pseudo rationalisation des ressources - et trouver un argument de campagne pour pouvoir sans idée, sans ambition et sans vision ni programme, tromper et manipuler les Sénégalais en vue de l’échéance électorale à venir. Dans un tel contexte marqué par des menaces lourdes sur notre destin collectif, faire face au pouvoir en place, c'est défendre sans concession la République aujourd'hui, fragilisée par ces manœuvres d'un autre âge. Dès lors, le SEN appelle les démocrates et républicains de tout bord à la constitution d'un large Front uni pour rejeter avec force, ce mode de gouvernance qui bégaie tragiquement entre régression démocratique, mise en péril de la République et tentation totalitaire.



