Lobbying au sommet : Mouhamed Al Amine Lô et Boubacar Kamara lorgneraient le ministère des Finances Des sources proches du pouvoir laissent entendre que Mouhamed Al Amine Lô et Boubacar Kamara pourraient être en lice pour le prestigieux poste de ministre des Finances. Rien n’est encore officiel, mais des tractations seraient en cours en coulisses.



Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 23:04 | | 0 commentaire(s)|

Mouhamed Al Amine Lô, réputé pour sa maîtrise des questions économiques et son réseau solide au sein de certaines sphères influentes, serait activement soutenu par un cercle de décideurs qui verrait en lui un profil technique et consensuel.



De son côté, Boubacar Kamara ne serait pas en reste. Son parcours, son expérience dans les affaires publiques et sa proximité supposée avec certains acteurs clés de la nouvelle dynamique gouvernementale le placeraient également comme un prétendant sérieux.



Si cette information venait à se confirmer, cela traduirait une véritable bataille d’influence autour d’un portefeuille stratégique, à l’heure où l’économie nationale nécessite des choix audacieux et une gestion rigoureuse.



Pour l’instant, tout cela resterait au stade de rumeurs et de suppositions, mais les prochains jours pourraient éclairer davantage sur les ambitions réelles de ces deux personnalités.



D’autant plus que les premiers signaux économiques semblent encourageants : le Sénégal, qui cherchait à lever 150 milliards de FCFA, en a finalement obtenu 409 milliards, avec 25 milliards supplémentaires récoltés ces trois derniers jours. Une dynamique qui traduirait une confiance retrouvée des investisseurs. L’économie commence à rebouger, et le tandem Diomaye–Sonko semble commencer à trouver des portes qui s’ouvrent, aussi bien sur le plan national qu'international.





( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook