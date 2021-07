Lobé Ndiaye tuée et mise dans un sac: Un suspect du nom de Sidibé arrêté, son téléphone était... Le meurtre de la femme mécanicienne et vendeuse de pièces détachées, Lobé Ndiaye, tuée et mise dans un sac avant d'être jetée aux abords du stade de basket de Diamniadio, Dakar Arena, a pris de court ses proches. Mais il y a du nouveau dans cette affaire.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Juillet 2021 à 16:38 | | 0 commentaire(s)|

Selon une source proche de la famille, un suspect du nom de Sidibé, nigérien de son état et habitant à Thiaroye Azur a été arrêté ce samedi matin par la gendarmerie de la Zone franche de Mbao.



A l'en croire, "on a trouvé ce Sidibé près de l'endroit où Lobé a été déposée par le conducteur de Tiak Tiak. Après quelques questions, il a commencé à paniquer avant d'être arrêté. En consultant son téléphone, on a vu qu'il a échangé avec Lobé à plusieurs reprises", a révélé la source.



Hier, le chauffeur du clando qui a transporté le corps jusqu'à Dakar Arena a été aussi arrêté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos