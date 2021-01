Locafrique: Près de 40 ans d’existence et un nouveau départ Locafrique, société leader dans l’offre de financement par leasing au Sénégal, est aussi la première du genre dans le pays. Relancée par l’emblématique dirigeant Khadim Bâ, cette société a gagné ses lettres de noblesse, la confiance, la reconnaissance de ses clients et partenaires qui ont pu compter sur son appui. Une entreprise à qui l’économie sénégalaise doit aussi beaucoup…



Locafrique qui s’appelait alors “Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail”, fut créée en 1977, par la société sénégalaise “Eau, Electricité de l’Afrique de l’Ouest” (EEOA). Elle bénéficia d’un point de vue technique de l’aide de Locafrance, une société spécialisée dans le financement des entreprises.



Un nouveau départ avec Khadim Bâ

Considérée comme le premier établissement financier à proposer des produits de Crédit-bail au Sénégal, Locafrique connut quelques difficultés lorsqu’elle aborda le virage du 3e millénaire. Fort heureusement, son rachat et sa reprise en main par Khadim Bâ, lui furent salutaires. Occupant le poste de Directeur Général au sein de Locafrique, Khadim Bâ apporta son savoir-faire managérial et son remarquable bon sens ,grâce auquel Locafrique a su restructurer intelligemment ses activités. L’entreprise put ainsi rebondir jusqu’à s’inscrire aujourd’hui, comme l’institution financière pionnière et leader en Afrique en matière de Crédit-Bail ou financement par leasing. Elle est aussi l’une des rares sociétés sénégalaises côtée à la bourse de Londres.



Avec la SAR : le pari de l’or noir

En 2017, Locafrique sous l’impulsion de Khadim Bâ, entre pour 34 % dans le capital de la Société Africaine de Raffinage (SAR). En relevant un tel défi, le jeune dirigeant de Locafrique a apporté sa contribution à l’essor économique du Sénégal, avec la promesse que le pays devienne une zone pétrolière africaine de premier plan, aux capacités de raffinage multipliées.



Une activité dédiée aux agriculteurs et entreprises locales



La vocation première de Locafrique s’articule autour du financement des entreprises (notamment des PME) via des solutions attractives, durant tout leur cycle de vie. L’action de Locafrique s’étend plus précisément sur des secteurs à fort potentiel (BTP, industrie, transports, agriculture ou domaine des services). Elle intervient pour aider les entrepreneurs à disposer d’une plus grande visibilité, à renforcer leurs actifs, à développer et/ou renouveler leur matériel d’exploitation (niveleuses, gradeurs, pelles, tracteur/offset, moissonneuses-batteuses, billonneuses, motopompes, camions plateaux, rizeries, unité de stockage, etc…), avec la possibilité d’en devenir à terme, propriétaire. Locafrique aide par ailleurs les nouveaux entrepreneurs sénégalais porteurs de projets, suit leur essor, tout en les conseillant.



Locafrique a mis en place des financements adaptés en fonction de la nature de l’activité. A l’heure actuelle, la société gérée par Khadim Bâ est donc en mesure de proposer un panel de solutions de financement comme la location avec option d’achat (LOA), le crédit classique ou le traditionnel crédit-bail. De plus, avec son offre de crédit à la consommation, Locafrique va désormais au-delà d’une gamme de produits financiers B2B, pour toucher une plus grande partie de la population, particuliers comme institutionnels.



Depuis près de 40 ans Locafrique a ainsi participé à la naissance de projets, à la pérennité d’activités et à l’expansion d’entreprises qui rayonnent aujourd’hui bien au-delà des frontières sénégalaises.



Locafrique : des valeurs qui perdurent

La success story de Locafrique est citée comme une référence dans le brillant rapport “Companies to inspire Africa” publié par le London Stock Exchange Group. L’entreprise s’est non seulement faite remarquer pour son rôle crucial dans le développement du Sénégal mais aussi, par les valeurs qu’elle véhicule.



Un partenaire engagé et à l’écoute

Fidèle à son objectif de soutenir les entreprises dans leur développement, leur extension ou leur diversification, Locafrique a pris l’engagement d’accompagner ses clients TPE/ PME, en leur offrant bien plus qu’un simple service. Son slogan “Vous avez de l’ambition, nous vous donnons des ailes”, résume à lui seul l’Adn d’une société prête à accompagner les porteurs d’idées et à les épauler, dans le développement de leur projet entrepreneurial.



Avec le financement, le conseil constitue le fer de lance de Locafrique. L’expertise du dirigeant Kadhim Bâ et celle de ses collaborateurs, le regard transversal qu’ils portent sur le tissus économique sénégalais et leur implication dans des projets structurants, ont propulsé Locafrique au rang de partenaire financier de référence.



Une entreprise créatrice et novatrice



Locafrique commercialise des produits financiers nouveaux dotés de caractéristiques qui les rendent nettement plus performants, plus attrayants et plus originaux que ceux déjà existants. L’établissement de crédit-bail répond ainsi à un véritable besoin, tout en faisant preuve d’une réelle innovation organisationnelle.



La culture SMART en filigrane

Pour traduire ses objectifs managériaux, Locafrique a adopté la méthode “SMART” qui vise à améliorer la qualité de ses objectifs, en les rendant Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporels.



La satisfaction du client en point de mire

Des solutions d’aujourd’hui découle la réussite de demain. Forte de sa longue expérience du métier de leasing, Locafrique prend rapidement la mesure des aspirations de ses clients, pour les orienter au mieux et leur proposer le meilleur pour booster les performances de leur entreprise et leur productivité.



Un professionnalisme teinté de patriotisme

Grâce à son engagement patriotique, Locafrique a grandement contribué à la réalisation de projets structurants générateurs de remarquables retombées socio-économiques. Son action de soutien aux porteurs de projets, joue un rôle majeur en matière de création d’emploi et de lutte contre le chômage.



Locafrique n’a jamais cessé de placer l’Humain au coeur de son action. Elle reçoit en retour l’appui solide de ses équipes dont les compétences et le professionnalisme n’a d’égal que leur farouche volonté de relever des défis exaltants et d’apporter leur contribution à l’avenir du Sénégal.







