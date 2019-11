Locales 2019- Mamadou Lamine Diallo: « BBY viole la Constitution en son article 102 »

La Constitution est claire en son article 102, les collectivités territoriales s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel. En clair, des assemblées désignées par décret ou par la loi ne peuvent pas administrer les collectivités territoriales, communes et départements.



La cause est entendue, précise-t-il, dans sa Questekki du mardi 12 octobre 2019. L’Assemblée nationale, annexe du palais de Macky Sall, ne peut pas violer la Constitution en prolongeant le mandat des élus locaux. C’est clair, net et précis.



« Le Sénégal ne peut pas être dans une situation de violation continue de la Constitution et de la Loi. Il ouvre la voie aux trafiquants de toutes sortes. On le sait, la mafia de la drogue et les terroristes cherchent à s’implanter dans les Etats fragiles. Je le répète. L’Afrique est faible à cause de son capital social, c’est le plus important des quatre types de capitaux », dénonce-t-il.



En-deçà d’un certain seuil d’un niveau de capital social, insiste-t-il, l’Etat devient fragile comme en Guinée-Bissau voisine. « Seule la gouvernance démocratique permet aux Etats africains de s’en sortir. Macky Sall n’aime pas la gouvernance démocratique. Il a déchiré la charte de gouvernance démocratique des Assises Nationales et supplié son Conseil Constitutionnel de légaliser son "wax waxeet" de 2016, pour avancer vers la présidence à vie comme au Congo.



Macky Sall aime bien Sassou Nguessou. C’est le seul avec Barrow de la Gambie, à l’avoir soutenu quand il a voulu humilier le professeur Bathily, candidat à la présidence de la Commission de l’Union africaine », dit-il.



